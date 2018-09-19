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Başkan Kasap 'hareketli'

Rize’de, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında; Rize Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Rize'de, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında; Rize Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


Atatürk Caddesi'nde düzenlenen etkinliklere Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap da katıldı. Başkan Kasap, burada vatandaşlar ile bir araya gelerek, etkinlik kapsamında çeşitli oyunlar oynadı.


Hareketli yaşama dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Kasap, Atatürk caddesinde düzenlenen etkinliklerle, çevreci ulaşıma destek ve vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmek konusunda farkındalık sağlandığını belirtti. Etkinlikler 20 Eylül tarihinde son bulacak.

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