Başkan Kasap: “Kuyumcular Sokağı’nın cephesi yenilenecek"

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının açmış olduğu “Tarihi Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi” Mali Destek Programı kapsamında Rize Belediyesi’nin hazırlamış olduğu Rize Tarihi Çarşısı Cephe İyileştirme Projesi destek almaya hak kazandı. Rize Belediyesi tarafından altyapı ve zemini yapılan çarşının bütüncül durması için çarşıda bulunan yıpranmış ve silüeti bozulmuş tespiti yapılan 70 binanın cepheleri bu proje kapsamında yöresel mimariye uygun yenilenecek. 18 ayda bitirilmesi planlanan projenin proje, sözleşme imza töreni sonrası ihaleye çıkılacak.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Tarihi Rize Çarşısı’nda bulunan binaların güzel bir görünüme kavuşmaları için DOKA ile ortaklaşa yürüttükleri projenin turizme katkı sağlayacağını vurguladı.

Başkan Kasap, “Altyapı ve zemin çalışmalarını tamamladığımız tarihi Rize Çarşımızdaki 70 binanın dış cepheleri 1 milyon 100 bin liralık bir projeyle yenilenecektir. Şehrimize estetik bir görüntü verecek proje kapsamında esnaflarımıza da çeşitli eğitimler verilecektir” dedi.

Proje kapsamında turistlerin uğrak yeri olan çarşı esnafı için halkla ilişkiler ve satışçılık mesleği ve satış süreci eğitimleri de verilecek.