Başkan Kasap Türkiye Belediye başkanlarını temsilen Fransa'da

Dr. Reşat Kasap, Türkiye'yi temsilen Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Komisyonu üyesi olarak Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurul toplantısına katıldı.

Toplantıda siyasi grubun bütçesi görüşüldü. Toplantıda Bölgesel Yönetimler Odası için AK Parti'nin de üyesi olduğu EPP Partisinin kimi aday göstereceği görüşüldü. Başkan yardımcısı seçimleri oy kullanıldı.

Strazburg kentinde toplantıların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.