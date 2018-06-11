Başkan Kasap ve Yazıcı Timya Vadisi Projesini yerinde inceledi

Dr. Reşat Kasap ve teknik ekibinden kentsel dönüşüm “Timya Vadisi” projesinin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Yeniköy mahallesinde Rize Belediyesi ile TOKİ işbirliğiyle yapılan ve konut sahiplerine teslim edilme aşamasına gelen “Timya Vadisi” kentsel dönüşüm projesi çalışmasında son durumu yerinde incelendi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Merkez İlçe teşkilatıyla birlikte, Yeniköy mahallesinde Rize Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle 753 konut, AVM, sosyal yaşam merkezleri ve Cami’nin içerisinde bulunduğu “Timya Vadisi” kentsel dönüşüm projesini inceleyen 27. Dönem AK Parti Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Geçtiğimiz şubat ayında hak sahiplerinin katılımıyla TOKİ tarafından konutların kura çekiminin yapılmasıyla birlikte projede eksik kalan kısımların tespiti yapılarak, mal sahibi, müşavir firma yetkilisi TOKİ ve müteahhit firma arasında bugün itibariyle teslim süreci başlayacak. Konutlar eksiklikler giderildikten sonra sahiplerine teslim edilecek.

Dairelerin ve bina içlerini gezen Yazıcı ve Kasap, daha sonra proje içerisinde yapımı devam eden Orta Cami inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler aldılar. Kaba inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan Orta Cami inşaatının Ramazan Bayramı sonrası çatı işlemi tamamlanarak iç ve dış donanımına başlanacağı bilgisine ulaşıldı.