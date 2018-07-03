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03 Temmuz 2018 08:52

Başkan Kasap: “Yedi ayda 7 ton elektronik atık toplandı"

Rize Belediyesi Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği işbirliği ile Rize’de elektronik atık toplama ve Atık pil yarışması sona erdi.

Başkan Kasap: “Yedi ayda 7 ton elektronik atık toplandı

03 Temmuz 2018 08:52


Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, şehirde geri dönüşüme önem verdiklerini, atık yağlar, kağıt, metal, cam ve plastik atıklar için de geri dönüştürme için ayrışım çalışmaları yaptıklarını hatırlatarak 2017 Ekim ayında başlayıp Mayıs ayında sona eren elektronik atık ve atık pil toplama kampanya sonuçlarına göre toplamda 5 bin 500 kg elektronik atık bin 500 kg da atık pil toplandığını söyledi.


Başkan Kasap, “Hasar gören veya kullanım ömrü biten elektronik eşyalar, doğayı kirleten ve zarar veren ağır metaller içeriyor ve gelecek nesilleri tehdit edici boyuta ulaşıyor. Bu nedenle, elektrikli ve elektronik eşyalar tüm dünya için çevresel bir tehlike oluşturabiliyor. Bunun önüne geçmek için kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazlar için dönüşüm projemizi tamamladık. Ödüle hak kazanan okullarımızı tebrik ediyorum” dedi.




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