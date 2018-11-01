Başkan Kasap'ın mahalle ziyaretleri devam ediyor

Dr. Reşat Kasap, Yeniköy Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşın istek ve görüşlerini dinleyen Başkan Kasap, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgi verdi. Başkan Kasap, ziyaret ettiği esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunurken, yol üzerindeki esnaf ve vatandaşın da tek tek elini sıkarak sorularını aldı.

Yeniköy mahallesi için yapılacak hizmetlere halkın iradesinin yansıması gerektiğini söyleyen Başkan Kasap, mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Her bölgeye eşit hizmet verildiğini vurgulayan Kasap, "Rize'de yapacağımız projelerimizi vatandaşlarımızın ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın şu an da da aramızda olan bir temsilcisi olan Abdul Baki Fil beyefendi gibi görüş ve önerilerini alarak hayata geçiriyoruz. Böylece Ali Demirci gibi Muhtarlarımız ve vatandaşlarda yapılan projelere sahip çıkıyor. Yaptığımız çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşlarımızı, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendiriyoruz ve el ele vererek ilimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

Mahallelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı Başkan Kasap'a teşekkür eden mahalle esnafı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.