Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 11:52

Başkan Kasap’tan "heykel" açıklaması

Başkan Kasap’tan

23 Aralık 2016 11:52

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Atatürk heykelinin taşınmasının ardından konunun yanlış yorumlanması nedeni ile ortaya atılan olumsuz söylemlerin kendilerini üzdüğünü belirtti.
Kasap konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, heykelin taşınmasını değerlendirerek “15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi çerçevesinde Rize Belediyesi tarafından başlatılan inşaat çalışmaları kapsamında meydanda bulunan Atatürk Heykelinin Rize Valiliği önüne nakli güvenli bir şekilde sağlandı. Dün gündüz itibariyle Rize Belediyesi ekiplerince başlatılan Heykelin nakil çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. Heykel akşam saatlerinde Rize Valiliği önündeki Resmi tören alanına yerleştirildi. Titizlilikle yürütülen çalışmalar kapsamında Heykelin montaj işlemi ekipler tarafından tamamlanırken, heykelin çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor” dedi.
Kasap, haksız eleştirilerin kendilerini üzdüğünü belirterek “Bilindiği üzere Rize Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projemizin inşaat çalışmaları başlatılmış olup, kazı çalışmalarının devam ettiği alanda bulunan Atatürk Heykelimizin yeni tören alanımız olan Rize Valiliği önüne taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. Heykelin taşınma süreci bazı kesimler tarafından heykel kaldırıldı ve akıbeti belirsiz gibi kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmıştır. Fakat yapılan bu çalışmada bundan sonraki resmi törenlerimiz Rize Valiliği önünde yapılacak olması nedeniyle Atatürk Heykeli ekiplerimiz tarafından güvenli bir şekilde yeni tören alanına yerleştirilmiştir. Bu çalışmanın altında farklı nedenler arayarak, konuyu farklı noktalara çekme gayreti içerisinde olan bazı kesimlerin gerek ilimizle gerekse Rizeli vatandaşlarımızla ilgili söylemleri bizleri derinden üzmüştür. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi inşaat çalışmaları kapsamında yapmış olduğumuz bu çalışmanın altında hiçbir suretle farklı düşüncelerin olmadığını kamuoyunun takdirine sunuyorum” şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    10°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç