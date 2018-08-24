Belediye Başkanından o temizlik işçisine plaket

Dr. Reşat Kasap tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Merkeze bağlı Dalyan Mahallesinde bulunan temizlik şantiyesine giden Başkan Kasap, burada temizlik işçileriyle bayramlaştı. Başkan Kasap, bayramlaşmanın ardından ulusal basına da yansıyan Yasin İsmailoğlu’nun örnek davranışı için kendisine teşekkür plaketi verdi. Başkan Kasap genelde bütün vatandaşlar, özelde ise belediye personelleri için örnek teşkil edecek bir davranış sergilediği için İsmailoğlu’na teşekkür etmek istediklerini belirtti.

İsmailoğlu da 8 yıldır belediyede temizlik işçisi olarak görev yaptığını, 4 yıldır ise her hafta mesai saatleri dışında şehit mezarlarını temizlediğini, bunu yapmakla da gurur duyguduğu ifade etti. İsmailoğlu teşekkür plaketi için Başkan Kasap’a da teşekkürlerini sundu.