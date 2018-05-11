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11 Mayıs 2018 12:50

Beş yıldızlı kep töreni

Doğu Anadolu Bölgesi’nde eğitim gören öğrencilerin yıl sonu etkinlikleri ve mezuniyet törenleri için tercihleri Karadeniz Bölgesi oldu.

Beş yıldızlı kep töreni

11 Mayıs 2018 12:50


Rize-Erzurum karayolu üzerinde inşası bitme noktasına gelen 14.2 kilometre uzunluğu ile Avrupa’nın en uzun karayolu tüneli olan Ovit Tüneli’nin hizmete açılması, Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi arasındaki ulaşımı kolaylaştırdı. İki bölge arasındaki ulaşımın kolaylaşması, Doğu Anadolu Bölgesi’nde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin yıl sonu ve mezuniyet etkinlikleri için Karadeniz Bölgesi’ne akın etmelerine neden oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO öğrencileri, mezuniyet balosu için Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Ridos Termal Otel’i tercih ettiler. Öğrencilerin birçoğu ilk kez Karadeniz’i ziyaret ettiklerini belirterek, “Bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmiyorduk. Burası adeta cennetten bir köşe. Ulaşım zorluklarından dolayı gelemiyorduk. Ovit Tüneli’nin açılması ulaşımı kolaylaştırdı. Herkese tavsiye ederiz” dediler.


Otel önünde kep fırlatan öğrencilerin bir bölümünün kepleri ise İkizdere’nin serin sularına düştü.




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