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29 Kasım 2017 12:55

Bir haftadır yaylada mahsur kalmışlardı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Maselevat Yaylası’nda bir haftadır kar nedeniyle yollarının kapanması soncu mahsur kalan yaylacılar ve hayvanları kurtarıldı.

Bir haftadır yaylada mahsur kalmışlardı

29 Kasım 2017 12:55


İlçenin Topluca köyü Maselevat Yaylası’nda geçtiğimiz hafta aniden bastıran kar nedeni ile yaylacılar, dönüş yolunda kar fırtınasına yakalanınca tekrar yaylaya geri dönmek zorunda kaldılar. 3 kişi oldukları tespit edilen yaylacılara İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu bir mücadelenin ardından bir haftanın ardından ulaştı. Açılan yolun ardından yaylacılar ineklerini de kamyona yükleyerek Topluca köyünün yolunu tuttular.


Yaylacılardan çoban Hasan Kızmış (50) ekiplere teşekkür ederek yaptığı açıklamada, "Yazları sürekli bu yaylada hayvanlarımızı otlatıyoruz. Kasım ayı başlarında ise kar gelmeden dönüş yoluna girmiş oluyorduk ancak aniden bastıran kar nedeni ile burada bir haftadır mahsur kaldık. Devletimizden Allah razı olsun. Buralara kadar iş makinesi göndererek bizi almaya geldi’’ ifadesini kullandı.


70 yaşındaki Kasım Günay ise yaptığı açıklamada ’’Yazları bu gölgede yaşıyoruz. Kar bastırınca iniyoruz ancak inmeyi düşünürken dönüş yolunda çok kar yağdı dönemedik. Yapacak da bir şey yoktu. Devlet geldi bizi buradan kurtardı. Allah devletimize zeval vermesin’’ şeklinde konuştu.




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