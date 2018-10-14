Bu rahle motifleri yüzünden 30 yıldır tamamlanmayı bekliyor

Çocukluğundan bu yana babasının yanında el sanatlarıyla uğraşan ve günümüzde ahşaba dönüş ile mesleğini gelecek nesillere aktarmaya çalışan ahşap ustası Şahin Çolak, diğer rahlelerin yanı sıra eksiz ve yardımcı maddesiz ayakta duran tamamen doğal olan rahlesi ile dikkat çekiyor.

Rahlesini 30 yıl önce ıhlamur ağacından bir tahta ile yapan Çolak, kendisinden onlarca kişinin satın almak istediği ise satmıyor.

Ihlamur ağacından bir tahtayı keserek ve oyarak hiç ek yapmadan, çivisiz ve tutkalsız yani üzerinde hiçbir yapıştırma olmadan meydana getirdiği rahlenin bir diğer özelliği ise 30 yıldır motif işleminin sürmesi. Kendisi için özel olan rahleye özel motifler yapmak istediğini dile getiren Çolak, motifleri bir türlü rahlesine yakıştıramadığı için yapmadığını, bu yüzden de 30 yıldır rahleyi tamamlayamadığını dile getirdi.

Eksiz, tutkalsız rahle

Rahlenin sıkıntılı olduğu dönemlerde başına oturarak motifler geliştirdiği ve her milimetresini kendi elleriyle yaptığını dile getiren Çolak “Bizim köyde çok eski bir tahta evimiz vardı, orada bir rahle görmüştüm o rahleyi yapmaya çalıştım. Okul hayatım o rahle üzerinde geçti. Bende bu rahleyi tek parçadan yaptım. Günümüzde yapılan rahleler teknoloji kullanılarak ekleme olarak yapılıyor. Eskisi gibi de dayanıklı olmuyorlar. Ben benim yaptığım rahlemin büyük bölümünü elimle yaptım. Sıkıntılı olduğum zamanlar desenlerin üzerinde çalışarak oymalarını kendi elimle yaptım” dedi.

Satın almak için kendisine geldiklerini ve kendisinin gelen herkesi geri çevirdiğini ifade eden Çolak “Şu anda satmayacağım tek üründür. Kesinlikle hiçbir şekilde değişmem, satmam, sattırmam. Babadan oğula kalacak. Öyle bir hatırası var. Hatırası peşinde gidecek” şeklinde konuştu.

Çolak, üzerinde yapmak istediği motifler noktasında doyumsuz olduğu için rahlenin 30 yıldır bir türlü tamamlanmadığını sözlerine ekledi.