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30 Kasım 2017 10:42

Büyük erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Rize’de yapılacak

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası’nın Rize’de yapılacağını açıkladı.

Büyük erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Rize’de yapılacak

30 Kasım 2017 10:42


Başkan Gözgeç, Türkiye Şampiyonası öncesinde Aydın, Amasya ve Iğdır’da grup maçlarını tamamladıklarını ve elemelerde dereceye giren ilk 4 sporcunun Rize’de ringe çıkabileceğini belirtti.


Büyük Erkekler kategorisinde yılın en büyük organizasyonunun 16 Aralık’taki teknik toplantı ile başlayacağını vurgulayan Başkan Gözgeç, "İlk maç 17 Aralık’ta oynanacak. Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katılacağı şampiyona 21 Aralık’ta oynanacak final müsabakaları ile tamamlanacak. Yenişehir Spor Salonu’ndaki bu dev organizasyona başta Rizeliler olmak üzere tüm sporseverleri davet ediyorum” ifadesini kullandı.




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