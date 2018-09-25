Çamlıhemşin Kaymakamı Kılıç'tan yaylacılara "Evlerinizde yayla dönüşü erzak ve yaşam malzemesi bırakmayın" çağrısı

Rize'nin Çamlıhemşin Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, kışın hırsızlık ve suç örgütlerinin yayla evlerinde barınıp konaklayabileceğini hatırlatarak evlerde erzak bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Yayla sezonunun sona ermek üzere olduğunu ifade eden Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç, yaylada erzak bırakılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Yayla sezonu her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayının 10'unda kapanacak. İlçemize bağlı Yayladaki evlerini veya merkeze uzak olan köylerdeki evlerini terk eden, şehir merkezine gelen vatandaşlarımızın yayla evlerinde hırsızlıklara ve suç örgütlerine karşı gıda ve erzak bırakmamaları konusunda uyarmak istiyoruz. Bakanlığımızın talimatı olan bu durum karşısında yayla evlerinde erzak bırakan vatandaşlarımız suç işlemiş olacağı gibi tespiti halinde cezai işlem yapmak zorunda kalacağız'' dedi.

Bölgede olumsuz bir olayın yaşanmaması için güvenlik güçleri, muhtarlar ve halkın titiz çalıştığını anlatan Kılıç "Çamlıhemşin'in, güvenliği konusunda bu yaz bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonrada bir sıkıntı olmaz. Olmaması içinde emniyet, jandarma teşkilatımız, istihbarat birimlerimiz, köylerimizdeki muhtarlıklarımız ve vatandaşlarımız ilçemizde, köylerimizde son derece dikkatli davranıyorlar. Yaylalarda erzak bırakılması kışın kimsenin aylarca uğramadığı bu evlerde suç örgütü mensuplarının barınmaması için önemli olduğunu düşünüyoruz. Buralarla ilgili kontrollerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.