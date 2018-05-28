Cansız bedenini dağcı arkadaşları helikoptere böyle taşımış

Kaçkar Dağlarının zirvesine tırmanmak isteyen 9 kişilik ekipten 5’i dün tırmanışa geçti ancak son 300 metre kala tırmanışı sonlandırarak aşağıya doğru inmeye başladı. 5 kişilik ekip, ip yardımıyla inerken, Kapıboğazı mevkiinde Mustafa Okan İnceer (41) isimli dağcı, ipin kopması sonucu yuvarlanarak başını taşa vurarak yaralandı. Diğer ekipte yer alan doktor arkadaşının olay yerine gelmesiyle birlikte ambulans helikopter istendi. Ancak geçen 4 saatte durum ağırlaşan İnceer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Malatya 2’nci Ordu Komutanlığı Hava Arama Kurtarma Birliği’nden talep edilen helikopter gelince İnceer’in cansız bedeni bölgeden çıkartıldı. İnceer’in kurtarmaya gelen helikopterin ve İnceer’in cansız bedeninin dağcı arkadaşları tarafından helikoptere taşınma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler amatör bir kamera tarafından kaydedildi.