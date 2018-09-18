Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Rize Valiliği tarafından düzenlenen ve Rize'de düzenlenen ilk film festivali olama özelliğini taşıyan Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Rize'nin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması ve gençleri bu alanda yeni çalışmalara teşvik etmek amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Rize Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünce gerçekleştirilen Ulusal Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali'nin tanıtım toplantısı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantının ilk bölümünde, Rize Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esra Alemdaroğlu, film festivali hakkında bilgiler verdi. Alemdaroğlu yaptığı açıklamada “Film Festivali kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasına Türkiye genelinden 62 kısa film başvuruda bulundu. Başvuruların değerlendirmesi 19 Eylül 2018 tarihinde jüri üyeleri tarafından yapılacak ve dereceye girenlere hediyeleri, kapanış programında takdim edilecek. Bir birinden değerli ünlü oyuncu, yönetmenlerin ve akademisyenlerin misafir katılımcı olacağı festivalin 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 19.30'da düzenlenecek kapanış programı ve ödül töreninde sürpriz konuklar da yer alacaktır” ifadelerini kullandı.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı açıklamada "Çay deyince, doğa deyince akla ilk Rize gelir. Bizde bundan yola çıkarak ve gençlerimizi de içine katarak ‘Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali' düzenlemek istedik'' dedi.

Son zamanlarda sosyal medya ve filmler, yani sanal dünyanın hayatımızda oldukça fazla yer işgal etiğine vurgu yapan Vali Bektaş, “Biz büyük bir hazinenin içinde yaşıyoruz. Rize, bilinmeyen ancak gerekli tanıtımın yapılması durumunda popüler olabilecek birçok değeri içinde barındırıyor. Buna rağmen bölgemize yoğun bir ilgi var. Gerekli tüm hazırlıklarını gerçekleştirdiğimiz bu film festivalinin bu ilgiye ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Rize Valiliği bünyesinde ‘Rize Proje Koordinasyon Merkezi'nin oluşturulduğunu belirten Vali Bektaş, “Bu ve benzeri tüm projelerimiz bu merkezden yürütülüyor. Proje bazında bugüne kadar iyi yol aldığımızı söyleyebilirim. Bu anlamda, Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali organizasyonunda emeği geçen tüm Rize Proje Koordinasyon Merkezi personeline ve desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür etmek istiyorum” dedi ve 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 19.30'da düzenlenecek kapanış programı tüm Rizelileri davet etti.

Yapılan bilgilendirmelerin ardından Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali için çekimi yapılan kısa filmin gösterimi yapıldı.