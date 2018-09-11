Çay sezonunu kemençe eşliğinde çay toplayarak sonlandırdılar

Rize'nin Çayeli İlçesi Büyükköy Beldesi'nde yaşayan Barış Çepni ve ailesi 2018 yılı yaş çay sezonunu kalan çayını kemençe eşliğinde topladıktan sonra ailesiyle horon oynayarak bitirdi.

Geçtiğimiz Nisan ayının 25'inde açılan çay sezonu 3'üncü sürümünün son günlerine girdi. Yüksek kesimlerde çay bahçeleri bulunan üreticiler yavaş yavaş çayını bitirerek çay makaslarını ve çay torbalarını 2019 yılı çay sezonunun açılışına kadar rafa kaldırmaya başladı. Çayının sonunu toplayan Barış Çepni de aylardır devam eden çay sezonunun bitişini kemençeyle gerçekleştirdi. Barış Çepni, kemençeci arkadaşı Alihan Civelek'i telefonla arayarak çay bahçesine çağırdı. Çay bahçesine gelen Civelek burada Barış Çepni ve ailesine çay topladıkları esnada kemençe çalmaya başladı. Çay toplayanlar ise anın tadını çıkarttı. Hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını dile getiren Civelek “Çok güzeldi, değişik bir ortam oldu. Daha önce sanatçılara, düğünlerde, konserlerde çalıyordum, bugün de çaylıkta Barış abiye çaldım. Güzeldi bence, her şey tadındaydı. Rizeli olan herkesin denemesi lazım” ifadelerini kullandı.

Bir değişiklik olsun diye çay sezonunu kemençeyle kapatmak istediklerini, bu yüzden çay bahçesine kemençeci çağırdığını dile getiren Barış Çepni, sezonu festival havasında kapatmayı hedeflediğini dile getirdi. Çepni “Her sene farklı bir şey yapıyoruz, bu sene de kemençeyle çayı bitirelim dedik. Aslında her yıl kemençeyle açıp kemençeyle kapatmamız gerekir. Ben bu yıl bir ilk olarak başlattım, inşallah bunun devamı gelir, herkes böyle çaya kemençeyle başlar kemençe ile bitirir. Bizim özümüz kemençe bizim sözümüz kemençe. Bizim bugün cenazemiz olsa 5 dakika sonra kemençe çalsa kalkar horon ederiz” dedi.

Barış Çepni'nin eşi Mukadder Çepni ise “Çayı bitirdik, sevindik tabi. Karadenizli olduğumuz için kemençeyi duyunca kıpır kıpır oluyoruz. Biz de böyle bir değişiklik yapalım dedik. Eşim sağ olsun, eşimin böyle şeyler aklına pek gelir. Böyle bir değişiklik yaptık. Güzelde oldu bir anı olarak kalacak bize inşallah. Çayı da bitirdik horonumuzu da ettik. Çokta güzel oldu, sonuçta Rizeli olup da kemençenin sesini duyunca yorgunluğunu atmayan yoktur. Herkese tavsiye ederiz. Çay bittikten sonra üstüne de kemençeyle bir horon çekin yani” diye konuştu.