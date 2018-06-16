Çayeli, bayramlaşma töreninde buluştu

Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma törenine Rize Milletvekili Hikmet Ayar, Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen, İlçe kaymakamı Oğuz Şenlik, İlçe Emniyet Müdürü Naci Atasever, AK Parti Çayeli ilçe başkanı İshak Karahan, Madenli Belediye başkanı Necip Yazıcı, Büyükköy, Belediye Başkanı Hamza Saruhan ile çok sayıda vatandaş ve protokol üyesi katıldı.

Bayram törenine katılanlara teşekkür eden Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen, bayramlaşmanın önemine vurgu yaparak “ Öncelikle tüm vatandaşlarımızın ve kıymetli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bayram denince akla paylaşmak, sevgi, mutluluk ve hatırlanmak gelir. Bu kültürümüz bizlere geçmişimizden kalan bir mirastır ve bizlerde bu mirası en iyi şekilde gelecek nesillerimize taşımamız gerektiğine inanıyorum. Bu düşünceler ile Belediyemizce düzenlemiş olduğumuz programa katılan halkımıza teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum” dedi.