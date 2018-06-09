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09 Haziran 2018 15:11

Çayeli Belediyesi 4. Geleneksel Halk İftarı’nı gerçekleştirdi

Çayeli Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Halk iftarı programı yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Çayeli Belediyesi 4. Geleneksel Halk İftarı’nı gerçekleştirdi

09 Haziran 2018 15:11


İlçenin Tarihi Hacıbaşı Cami Meydanı ve Mesut Yılmaz Parkında düzenlenen iftar programına ilgi oldukça yoğundu. Açık havada düzenlenen iftar programına katılanlar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Milletvekilleri Hasan Karal, Hikmet Ayar ve çok sayıda ilçe halkı yer aldı.


Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen’de yaptığı konuşmda ilçede yürütmüş olduğu çalışmalardan bahsetti. Başkan Esmen, açıklamalarına, Ramazan ayı boyunca Sosyal alanda yürütülen etkinlikler ile diğer faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler aktararak devam etti.


Çayeli Belediyesince düzenlenen iftar programı yine ilçedeki iş adamlarından İlhami Yazıcı’nın sponsorluğunda gerçekleştirildi. Başkan Esmen, program sonrasında söz alarak İlhami Yazıcı’ya ve davete iştirak eden protokol mensupları ile ilçe halkına teşekkürlerini iletti.




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