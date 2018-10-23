Çayeli Belediyesi başarılı öğrencileri 4. kez Marmaris'e gönderdi

Çayeli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yaptığı bir çalışmayla lise düzeyindeki okullarda başarı sergileyen 40 kişilik erkek öğrenci grubunu öğretmenleriyle birlikte tatil beldelerinden olan Marmaris'e gönderdi.

Gezi dolaysıyla açıklama yapan Çayeli Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Nacettin Hatipoğlu, Çayeli Belediyesinin sosyal ve kültürel faaliyetlerine vurgu yaparak "İlçede özellikle son zamanlarda bundan önceki dönemlerde hiç olmadığı kadar etkinlik sayısına imza atmaktadır. Bu durum, Çayeli'mizin sosyal belediyecilik anlamında çıtayı ne kadar da yükselttiğin göstermektedir" dedi.

Hatipoğlu, gönderilen 40 öğrenci ve beraberindeki idarecileri Çayelili iş adamı Ahmet Gençalioğlu'nun Marmaris'te bulunan otellerinde 5 gün boyunca ücretsiz ağırladığını ve bunu 4'üncü kez yaptığını belirterek iş adamı Ahmet Gençalıoğlu'na tüm Çayeliler adına teşekkür etti. Hatipoğlu ayrıca "Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen'e eğitime ve kültürel faaliyetlere vermiş olduğu çok yönlü katkılardan dolayı özellikle teşekkür ediyorum" dedi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından öğrenciler Marmaris'e uğurlandı.

Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen, toplantıda olması sebebiyle ilçe merkezinde düzenlenen uğurlama törenine katılmadı. Esmen toplantı sonrasında seyahat halindeki otobüsü arayarak öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.