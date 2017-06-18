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18 Haziran 2017 10:01

Çayeli Belediyesi Ramazan etkinlikleri sona erdi

Rize’nin Çayeli ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri vatandaşların ve çocukların yoğun katılımıyla sona erdi.

Çayeli Belediyesi Ramazan etkinlikleri sona erdi

18 Haziran 2017 10:01


Çayeli Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri bu yıl dolu dolu geçti. İlçe meydanında ve kültür merkezinde gerçekleşen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Aileleriyle etkinliklere gelen çocuklara tiyatro, Hacivat ve karagöz, ilizyon ve maskot gösterileri yapıldı.


Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Ramazan etkinliklerimize katılım oldukça yüksekti. Bu tür etkinliklerimiz gelecek ramazan aylarında da devam edecektir. Etkinliklere katılan herkese teşekkür eder hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.




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