Çayeli Belediyesi’nin alt ve üst yapı projeleri devam ediyor

Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen, 2014 yılı yerel seçimlerinde halka verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. İlçedeki mahallelere önem veren Başkan Esmen, tüm mahallelerin alt yapı ve yol çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirtti. İlçenin görünümünü değiştirecek olan meydan projesi kapsamında ilçe merkezinde geniş kapsamda revize çalışmaları başladı. İlçenin sorunlarını en aza indirgeyen Esmen, içme suyu projesi ve terminal projesi ile ilerleyen günlerde halkının karşısına çıkmayı hedefliyor. Esmen projeleri hakkında ilçe esnafı ve sivil toplum örgütleriyle istişare ederek, projelerini bu şekilde tamamlayacaklarını bildirdi.

İlçedeki insanların en büyük hayali ve beklentileri arasında yer alan Doğalgaz çalışmaları Başkan Esmen’in Ankara’daki temasları sonucunda planlanan çalışmalara dâhil edildi. 2 ay öncesinden başlayan çalışmalar neticesinde ilçe genelinde doğalgaz ana isale boru hattı döşenmeye başlandı.