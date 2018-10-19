Çayeli'nde muhtarlar günü etkinlikleri

Rize'nin Çayeli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenledi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle tören düzenlendi. Düzenlenen tören ilçede bulunan Atatürk anıtı önüne çelenk bırakılması ile başladı. Törene köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen, İlçe Jandarma Komutanı Çetin Öztürk, siyasi parti temsilcileri, belde belediye başkanları ve çok sayıda kurum amirleri katıldı.

Düzenlenen törende konuşma yapan Çayeli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ali Şark, hizmetler noktasında kendilerine her daim destek verildiğini belirterek İlçe kaymakamı Mehmet Öztürk ve Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen'e teşekkür etti Şark sözlerine şu şekilde devam etti:

"Öncelikle siz kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum. Allah bugünleri bizlere tekrar tekrar görmeyi ve kutlamayı nasip eyler inşallah. Muhtarlık hem milletin hem devletin temsilcisi hem de yurdumuzun en ücra köşesindeki temsilcisidir. Sizler hem vatandaşın adına hem de devletin adına çok büyük sorumluluklar üstlenmiş kişilersiniz. Hizmet anlayışımız içerisinde halkımızın sorunlarını ilgili birimlere iletirseniz o kadar adil bir idare olur ve de refah seviyesi yükselmiş olur. Bu görevinizin bilincinde olduğunuzun farkındayım. Allah nice nice dua alacak hizmet yapmayı cümlemize nasip eylesin diyor saygılar sunuyorum.”

Törenin ardından Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen, muhtarlar gününe özel olarak öğlen yemeği programı düzenledi.