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25 Haziran 2017 11:10

Çayeli’nde Ramazan Bayramı

Çayeli Belediyesi, bayram namazı için Tarihi Hacıbaşı Camii’ne gelen yüzlerce vatandaşa kahvaltı ikramında bulundu.

Çayeli’nde Ramazan Bayramı

25 Haziran 2017 11:10


Çayeli Belediyesi, bayram namazı sonrası ilçede ilk kez gerçekleşen kahvaltı programı düzenledi. Programa katılanlar arasında Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen, Çayeli Kaymakamı Oğuz Şenlik, İlçe Garnizon Komutanı Görkem Işıklar ile çok sayıda ilçe halkı yer aldı. Ramazan ayı boyunca ilçe meydanındaki iftar çadırında binlerce vatandaşı ağırlayan Çayeli Belediyesi, Tarihi Hacıbaşı Camii çevresinde yüzlerce kişiye kahvaltı ikramında bulundu.


Bayram namazını kılan vatandaşlar önce bayramlaştı, ardından hep birlikte kahvaltı yaptı.


Belediye Başkanı Esmen program sonrası açıklama yaparak "İlçemizde ilkini gerçekleştirdiğimiz kahvaltı programına katılan herkese teşekkür ediyorum. Belediyemizce düzenlemiş olan bu programda Ramazan Bayramı’nın sevincini ve kardeşliğini aynı sofrada paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.




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