ÇAYKUR, ABD pazarı için yeni bir sözleşmeye imza attı

ÇAYKUR'un ürettiği çayların Amerika Birleşik Devletleri'ne satışı için Vintage Food Corporation firması ile yeni bir protokol imzalandı.

15 Ekim'de ÇAYKUR'daki görevine başlayan Genel Müdür Ekrem Yüce bir yandan tebrik ziyaretlerini kabul ederken bir yandan da “Çayın doğduğu Çin'e satış yapabilene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz” sloganını gerçekleştirmek için çalışmalarına başladı.

Çaykur Genel Müdürlüğüne tekrar atanan Genel Müdür Ekrem Yüce tebrik ziyaretlerini kabul ederken, Amerika'da faaliyet gösteren ve daha önce ÇAYKUR ürünlerini Amerika'da tüketicilerle buluşturan Vintage Food Corporation firmasının yetkilileri ile ABD'de çay satışını arttıracak yeni bir protokole imza attı.

Ayağının tozuyla Amerika'daki çay satışını arttıracak olan protokolü imzalayan Genel Müdür Yüce, "ÇAYKUR olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bugüne kadar yapmış olduğumuz satışları Amerika'da ÇAYKUR'u temsil eden, Amerika'da ÇAYKUR çaylarını büyük bir özveri ile tüketiciler ile buluşturan Vintage Food Corporation firmasının sahibi Levent Demirgil bey ve Genel Koordinatörü Erkut Alkan Beyle şuanda Amerika'daki satış miktarlarımız konusunda bir mutabakata vardık. Bu konuda büyük bir özveriyle ÇAYKUR ürünlerini Amerika'da yaşayan vatandaşlarımızla ve Amerikalılarla buluşturan Vintage Food Corporation firmasının yönetim kurulu başkanına ve genel koordinatörüne teşekkür ediyorum" dedi.

İmzalanan protokol ile Amerika'ya yapılan çay satışının 2019 yılında yüzde 150 oranında artacağını belirten Yüce, "ÇAYKUR ürettiği ihraçlık çaylarını Amerika Birleşik Devletleri'ne Vintage Food Corporation firması kanalıyla bugüne kadar yoğun bir satış gerçekleştirdi. Bundan böyle 1 Kasım 2018 - 31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan ve mevcut satışları yüzde 150 arttıracak yeni bir protokol imzalandı. Protokolün her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum. ÇAYKUR ürünlerinin dünyanın en uç noktasına kadar satılması için çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başladık ve hızla bu çalışmalarımız hem iç pazarda hem de dış pazarda sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

ÇAYKUR'un ürünlerini Amerika'da tüketiciler ile buluşturan Vintage Food Corporation firmasının sahibi Levent Demirgil bu protokolle ÇAYKUR ürünlerinin satışının minimum yüzde 150 oranında artacağını bunun daha da üzerinde bir satış için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Demirgil, "Biz yıllarca ÇAYKUR'un Amerika'da temsilciliğini yapmaktan son derece şeref ve gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki çayımız kalite ve sağlık açısından dünyanın en iyi çaylarından birisidir. Amerika'da ÇAYKUR ürünlerini satmaktan son derece memnunuz ve ÇAYKUR ürünlerini daha uç noktalara götürmek için çalışıyoruz. Genel Müdürümüz Ekrem Beyle daha öncede çalıştık. Tekrar ÇAYKUR'un başına geldiği için çok memnunuz. Kendisini ziyaret edip hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Bu ziyarette ayrıca çayımızı nasıl daha çok satarız konusunda istişarede bulunduk ve inşallah satışlarımızı minimum yüzde 150 ve üstüne çıkartmaya çalışacağız. Bu vesile ile kendisine çok teşekkür ediyoruz ve çayımızı uç noktalara taşıması noktasında da kendisine Allah'tan yardım diliyoruz“ dedi.