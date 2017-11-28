ÇAYKUR, Çay ve Didi ile Irak pazarına girdi

Bir süredir bölge pazarı için çalışmaların sürdüğünü belirten Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, “Bölgede ürünlerimizi tanıtmak ve damak tadı oluşturmak için bir süredir devam eden çalışmalarımız yavaş yavaş neticelerini vermeye başladı. Irak pazarı için daha önce Duabi’de katıldığımız dünyanın en büyük yiyecek içecek organizasyonu olan GULFOOD fuarında görüşüp ön anlaşmaya vardığımız Al-Qimma Al-Masseyeh International Trading Company firması ile en son Amman ziyaretimizde nihai görüşmeyi yaparak anlaşmaya vardık. Bin kişinin üzerinde çalışanı olan ve 1930 yılından beri Irak’ın önde gelen distribütör firmalarından biri olan Al-Qimma Al-Masseyeh firmasıyla Irak’ın genelinde çay ve didi ürünlerimiz raflarda yerini alacak” dedi.