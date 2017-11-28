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28 Kasım 2017 12:54

ÇAYKUR, Çay ve Didi ile Irak pazarına girdi

Araştırma ve bayii denetlemeleri için Ortadoğu bölgesinde olan ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, çay ve Didi için Irak bayiliği konusunda bir firma ile anlaştıklarını ve ÇAYKUR’un artık Irak pazarında da yerini alacağını söyledi.

ÇAYKUR, Çay ve Didi ile Irak pazarına girdi

28 Kasım 2017 12:54


Bir süredir bölge pazarı için çalışmaların sürdüğünü belirten Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, “Bölgede ürünlerimizi tanıtmak ve damak tadı oluşturmak için bir süredir devam eden çalışmalarımız yavaş yavaş neticelerini vermeye başladı. Irak pazarı için daha önce Duabi’de katıldığımız dünyanın en büyük yiyecek içecek organizasyonu olan GULFOOD fuarında görüşüp ön anlaşmaya vardığımız Al-Qimma Al-Masseyeh International Trading Company firması ile en son Amman ziyaretimizde nihai görüşmeyi yaparak anlaşmaya vardık. Bin kişinin üzerinde çalışanı olan ve 1930 yılından beri Irak’ın önde gelen distribütör firmalarından biri olan Al-Qimma Al-Masseyeh firmasıyla Irak’ın genelinde çay ve didi ürünlerimiz raflarda yerini alacak” dedi.




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