ÇAYKUR Filistin ve İsrail pazarında iddialı

Pazar araştırma ve denetlemeleri ile uluslararası bir fuar için geçtiğimiz günlerde Orta Doğu’da bulunan ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, çalışmaları bir an önce sonuçlandırmak için daha önce ön görüşme kararı alınan firma ile Filistin’in El Halil bölgesi ve İsrail için bayilik ön anlaşması imzaladı.

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki ayrı firma ile bayilik için görüştüklerini belirterek, “Daha önce bu pazar için çalışmalar başlatmıştık. Bizzat yerine gelerek çalışmaların son şeklini vermek ve firmaları yerinde görmek istedik. Bizimle ciddi olarak ilgilenen daha önceden görüştüğümüz firma ile Filistin’in El Halil bölgesi ile İsrail için bayilik ön anlaşması yaptık. Diğer yandan buradaki pazarın yüzde 80-85’ine sahip ve uzun yıllardır çay işiyle ilgilenen, uluslararası bilinirliği olan başka bir dağıtıcı firma ile de görüştük. Kendilerini Rize’ye davet ettik, önümüzdeki dönemde Rize’ye gelecekler inşallah. Nasıl bir yol izleyeceğimizi, yapılan ve yapılması gereken çalışmaları yeniden istişare edeceğiz. Yapacağımız görüşmeler neticesinde çayımızla, Didimizle, ÇAYKUR ürünleri olarak bu bölgede olmayı temenni ediyor ve bu yönde çalışmalara devam ediyoruz” dedi.