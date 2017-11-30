Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 10:44

ÇAYKUR Filistin ve İsrail pazarında iddialı

ÇAYKUR, İsrail ve Filistin pazarı için yaptığı çalışmalara hız verdi.

ÇAYKUR Filistin ve İsrail pazarında iddialı

30 Kasım 2017 10:44

Pazar araştırma ve denetlemeleri ile uluslararası bir fuar için geçtiğimiz günlerde Orta Doğu’da bulunan ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, çalışmaları bir an önce sonuçlandırmak için daha önce ön görüşme kararı alınan firma ile Filistin’in El Halil bölgesi ve İsrail için bayilik ön anlaşması imzaladı.


ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki ayrı firma ile bayilik için görüştüklerini belirterek, “Daha önce bu pazar için çalışmalar başlatmıştık. Bizzat yerine gelerek çalışmaların son şeklini vermek ve firmaları yerinde görmek istedik. Bizimle ciddi olarak ilgilenen daha önceden görüştüğümüz firma ile Filistin’in El Halil bölgesi ile İsrail için bayilik ön anlaşması yaptık. Diğer yandan buradaki pazarın yüzde 80-85’ine sahip ve uzun yıllardır çay işiyle ilgilenen, uluslararası bilinirliği olan başka bir dağıtıcı firma ile de görüştük. Kendilerini Rize’ye davet ettik, önümüzdeki dönemde Rize’ye gelecekler inşallah. Nasıl bir yol izleyeceğimizi, yapılan ve yapılması gereken çalışmaları yeniden istişare edeceğiz. Yapacağımız görüşmeler neticesinde çayımızla, Didimizle, ÇAYKUR ürünleri olarak bu bölgede olmayı temenni ediyor ve bu yönde çalışmalara devam ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç