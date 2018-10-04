Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı atama ile ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ekrem Yüce atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı kurumlara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına DOKAP Başkanı Ekrem Yüce yeniden ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı. Yüce, 2003-2011 yılları arasında da ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür görevinde bulunmuştu.

Ekrem Yüce milletvekili aday adayı olmak için ÇAYKUR Genel Müdürlüğü görevinden istifa etmiş ve sonrasında Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Başkanlığı'na atanmıştı. ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Sütlüoğlu`nun istifa etmesiyle boşalan Genel Müdürlük görevine vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Alim yürütüyordu.