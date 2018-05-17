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17 Mayıs 2018 16:53

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim: "Bütün fabrikalar tam kapasite çalışıyor"

ÇAYKUR’da Ramazan’da ilk iftarın çalışanlarla birlikte açılması geleneği bu yıl ÇAYKUR’un doğuda en uzak fabrikası olan Muratlı Fabrikasında gerçekleştirildi.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim:

17 Mayıs 2018 16:53


ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Pınarbaş ve daire başkanları ile birlikte Muratlı Fabrikasına giderek ilk iftarı fabrika yemekhanesinde çalışanlarla birlikte açtı. İftar öncesi fabrikada incelemeler yapan Alim, devam eden çay sezonu hakkında fabrika müdürü Erdal Tohumcu’dan bilgi aldı.


Ramazan’ın ilk iftarını Muratlı’da çalışanlarla birlikte yaparak geleneği devam ettirdiklerini belirten Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim “Yoğun bir çay alımla başladığımız yaş çay sezonu Ramazan’la birlikte devam ediyor. Bizler tüm mesai arkadaşlarım ve çalışanlarımızla birlikte üreticilerimizin bir sıkıntı yaşamaması için bütün fabrikalarımızın tam kapasite çalışması hususunda gereken tedbirlerimizi aldık. Özveri ile çalışan tüm ÇAYKUR ailesine teşekkür ediyor, Ramazan’larını kutluyorum. Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.




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