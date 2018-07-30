ÇAYKUR olmazsa Doğu Karadeniz çaylıkları Gürcistan çaylıklarına döner” dedi.

ÇAYKUR’da tasarruf tedbirlerinin alındığını ve bu tedbirlerin her platformda uygulanacağını dile getiren ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, “Bize görev verildiğinden itibaren bir çivi daha gerekiyorsa alınacaktır. Önemsiz, acil ve gerekli olmayan alımlarda kesinlikle tasarruf uygulayacağız. Gereksiz harcamalardan uzak duracağız. Ayda bir çıkan Çaylık Dergimiz de de tasarrufa giderek tirajını 5 binden bin adete düşürerek aylık değil 4 ayda bir ama daha içerikli olarak çıkmasını sağlayacağız. Borç fazla olunca mecburi kısmak zorundayız. Bu demek değildir ki ÇAYKUR’a lazım olan malzemeler alınmayacak, gereken her şey alınacak ama ihtiyaç oranında” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR tarafından beyaz çayın insan sağlığı açısından faydalarının araştırılması amacıyla ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ile Japonya Araştırma ve Geliştirme Fonu desteğiyle hazırlanan JP53 kodlu projenin ÇAYKUR ile ilgisi olmadığını dile getirdi. Alim, ÇAYKUR’un kayıtlarına JP53’le ilgili herhangi bir AR-GE çalışması yapılmadığını özellikle belirtti.

Temmuz ayında alınan yaş çay parasının Kurban Bayramı öncesi ödeneceğini de söyleyen Genel Müdür Vekili Alim, arefe günü ile bayramın 1’inci ve 2’nci gününde yaş çay alımı yapılmayabileceğini açıkladı.

İkizdere Organik Fabrikası’na karayolu engeli

İkizdere ilçesinde 2015 yılından bu yana yapılması düşünülen Organik Çay Fabrikası konusunda da açıklamada bulunan Alim, “Bizim arsamızdan İyidere-Ovit-Erzurum karayolu geçiriyorlar. Karayolları Bölge Müdürlüğüne yol projesinin değişimi için yazılar yazdık ama halen fabrika arazimizin ortasından geçen Karayolu projesini değiştirmediler. Eğer Karayolları yol projesini değiştirirse biz hemen fabrika inşaatına başlarız. Karayolları engel olmasaydı biz şimdiye kadar fabrikamızı yapmış olurduk. İkizdere’deki yerel idareci ve siyasetçilerden ilgi ve yardım bekliyoruz” dedi.