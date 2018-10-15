ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı atama ile ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Ekrem Yüce için Genel Müdürlük binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

2003 - 2011 yılları arasında da ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür görevinde bulunan Ekrem Yüce, yeniden atandığı Genel Müdürlük görevi için Rize'ye gelerek makamı devraldı. Yüce'yi Genel Müdürlük binası önünde, Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, mevcut genel müdür yardımcıları ve ÇAYKUR çalışanları karşıladı. Kapıda gerçekleşen karşılama sonrasında Yüce, genel müdürlük önünde ÇAYKUR çalışanlarına seslendi. Yüce açıklamasında, ufak bir aradan sonra tekrar evine döndüğünü belirterek, "İnşallah bundan böyle bu güzel evimizde hep birlikte dostça, kardeşçe, sevgi içinde, büyük bir gayret içinde, büyük bir azimle bu güzel kurumumuzu, şehrimizi temsil eden ve şehrimizle adeta özdeşleşmiş olan ÇAYKUR'umuzu ve çayımızı tekrar hem Türkiye'mize hem de dünyamıza birlikte taşımak için hep birlikte gayret göstereceğinize ve bunu severek yapacağınıza inanıyorum” dedi.

Ekrem Yüce kimdir?

1954 yılında Sakarya'nın Geyve İlçesi Çengel Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Pamukova'da bitirdi. Lise öğrenimlerini Kırklareli Atatürk Lisesi ve Adapazarı İmam-Hatip Okulu'nda tamamladı. Yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nde Yüksek Mühendis olarak tamamladı. 1999 - 2003 yılları arasında Erenler Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Yüce bu görevinin ardından, Çaykur Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü'ne atandı. 2011 yılına kadar Çaykur Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan Yüce, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Müşavir olarak çalıştı. 2012-2018 yılları arasında ise, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı olarak görev yapan Yüce, spor, sivil toplum, üniversite gibi alanlarda faaliyetlerde bulundu. Ekrem Yüce evli ve 2 çocuk babasıdır.