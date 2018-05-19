ÇAYKUR kapasitesinin üzerine çıktı

Günlük çay işleme kotalarının 9 bin ton olmasına rağmen ÇAYKUR’a ait çay fabrikalarının kotalarının 9 bin 58 tona çıktığını dile getiren ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, "Yaş çay alımlarımız hızla devam ediyor. Kapasitemizin üzerinde yaş çay almaya devam ediyoruz. Kapasitemizi zorluyoruz. Bildiğiniz gibi günlük işleme kapasitemiz 9 bin ton olmasına rağmen biz konvansiyonel de 8 bin 880’in üzerine çıktık. Organik çay işlemesinde ise 600 tonun üzerine çıktık. Toplamda 9 bin 580 tonlara çıktık. Olması gereken kapasitemiz 9 bin fakat biz bunu üzerine çıktık. Bu da üreticimizin daha rahat çay vermesi için çok önemliydi" dedi.

Vatandaşlara acele etmemeleri noktasında uyarılarda bulunan Alim, "Bu yıl içerisinde 15 kilogramın altına hiçbir şekilde kontenjan düşürmedik. 15 kilogramın üzerinde genelde ortalamamız 20-25 kilogram oldu. Bir iki günün içerisinde tamamen 20’nin üzerine çıkacak. Çay bayağı rahatladı. Zaten biz üreticilerimize baştan beri devamlı söylüyorduk ‘Acele etmeyin, çayın bahçede beklemesi daha doğrudur. çayınızı alacağız’ diye ve aynı söylemleri devam ettiriyorum" ifadelerini kullandı.

Nisan ayı itibariyle ÇAYKUR tarafından alınan yaş çayın ödemelerinin başlayacağını dile getiren Alim, "Mayıs ayı itibariyle 86 kilo 95 gram beyaz çay aldık. 132 bin 400 ton bugün itibariyle yaş çay alımı yaptık. 22 bin ton kuru çay elde ettik. Sanırım önümüzdeki hafta pazartesi günü, Nisan ayı itibariyle aldığımız çayın ödemesini yapacağız" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar iki fabrikada kurulan ön soldurma ünitelerinin bütün fabrikalarda kurulması ile çayın kalitesinin artacağını dile getiren Alim, "Bu yıl ilk kez 2 fabrikamızda ön soldurma ünitesi devreye girdi. Ön soldurma ünitelerinin devreye girmesiyle alım yerlerinde çay serilmeden direkt araba üzerine alım yapılarak fabrikaya getirilip ön soldurmaya alınıyor. Fabrika ihtiyacını ön soldurmadan alıyor. Çayı hem alım yerine serip kalitesini bozmadan fabrikaya taşıyoruz, ayrıca yanmaya sebep vermiyoruz, kaliteyi koruyoruz. Zaman içerisinde yapacağımız bu ön soldurmalarla da yükleme işlemlerini tamamen ortadan kaldıracağız. Yanma kalitenin bozulması gibi işlemler artık olmayacak" diye konuştu.