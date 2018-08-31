Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor, Pazar günü saat 21.45’de Antalya Stadında Antalyaspor’a konuk olacak. Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarının Rize etabını tamamladı. Yeşil-mavili takımın, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yaptığı son antrenmana Oğulcan, Musa ve Petrucci katılmadı. Çaykur Rizespor, takımının akşam saatlerinde Antalya seyahatine başlayacağı öğrenildi.