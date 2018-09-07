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07 Eylül 2018 14:01

Çaykur Rizespor antrenmana Mehmet Ali Karaca ile çıktı

Süper Lig’de Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez antrenmana çıkmadı.

Çaykur Rizespor antrenmana Mehmet Ali Karaca ile çıktı

07 Eylül 2018 14:01

Üzülmez ile yollarını ayırma aşamasına geldiği için Başkan Hasan Kemal Yardımcı’nın isteği üzerine antrenmanı Mehmet Ali Karaca ve ekibi gerçekleştirdi.


Çaykur Rizespor, Bursaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde sürdürdü. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı’nın isteği üzerine antrenmana çıkan Mehmet Ali Karaca, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geride kalan 4 haftada takımın aldığı sonuçlar, puan bakımından üzücü olsa da, oyun bakımından kötü bir performans sergilenmediğini belirten Karaca, "İbrahim hocanın yokluğunda başkanımız, yeni hoca gelene kadar antrenmanları bizim yaptırmamızı söyledi. İlk antrenmanımıza çıkıyoruz. Arayı en iyi şekilde geçirmeye çalışacağız. 3-4 tane oyuncumuzu seyrederek aldık. Oynayan oyuncuların performansları her geçen gün daha da aratacaktır. Bizim izlediğimiz oyuncular gelecek süreçte Çaykur Rizespor’a çok şeyler katacaktır. Oyuncularımız arasında çok iyi olacak futbolcular da var. Rizespor takımı son 5-6 yıl içerisinde Süper Lig’de olan kadronun daha iyisini seyredeceklerine canı gönülden inanıyorum" dedi.


Öte yandan Erzurumspor maçında sakatlanan Musa Çağıran’ın sağ kasığında yırtık, sağ dizinde ise menüsküs yırtığı tespit edildi. Çağıran’ın tedavisi şehir dışında devam ediyor. Antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışarak dizine darbe alan Petrucci’nin tedavisi de devam ederken, sağlık ekibi eşliğinde takımdan ayrı çalışan oyuncu Pazartesi günü takımla beraber antrenmanlara başlayacak.




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