Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü evinde karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde, Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşen antrenmanda yeşil-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı. Aminu Umar ve Musa Çağıran ise sakatlıkları dolayısıyla antrenmana katılmadı.

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan takımın yetenekli oyuncusu Abdullah Durak, Atiker Konyaspor maçının zor geçeceğini ve milli maç arasında iyi hazırlandıklarını belirtti. Durak sözlerine şu şekilde devam etti:

‘'Milli takım arasında iyi çalışmalar yaptık. Atiker Konyaspor maçı zor geçecek. Bizim eksiklerimiz var ancak önemli değil, onların yerini kapatacak arkadaşlarımız var. Bu maçta ilk golü atanın kazanacağını düşünüyorum. İnşallah biz kazanırız. Acilen puana ihtiyacımız var. Bir an önce hak ettiğimiz yere ulaşmak istiyoruz. Okan hocanın gelmesiyle herkese bir öz güven geldi. Bence bizim sorunumuz oyuncularda değil, oyundaydı. İyi bir takıma sahibiz. Bunu da yavaş yavaş göstermeye başladık. İyi olmaya başladık. İnşallah her şey daha iyi olur.''