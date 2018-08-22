Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor hazırlıklarına devam ediyor

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan İbrahim Üzülmez ligin ilk iki haftasında 70-75 dakika iyi mücadele ettiklerini maçın son anlarını oynamakta istedikleri başarıyı dile getirerek "Yardımlaşan, üreten, iyi oynayan bir ekibimiz var ama bireysel hatalar maç kazanamamamıza sebep oldu. Tecrübe eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ligin ilk haftasında alt ligden gelen 7, Akhisarspor maçında ise 6 oyuncu ile oynadık. Alınan sonuçlara rağmen cesaretli oynayan, taktir edilen bir ekibiz" dedi.

"Çaykur Rizespor, bundan sonraki haftalarda formasına ve armasına sahip çıkacaktır"

Taraftarların ve bazı kesimlerin sabırsız olduğunu kaydeden ve takımlarına destek olması için çağrıda bulunan Üzülmez, "2-0’dan maç kaybedince bir şey anlatmakta zorlanıyoruz. Bireysel hataların bizi zorladığını düşünüyorum. Kimse iki haftada Çaykur Rizespor’un bu kadar üst düzey mücadele edeceğini beklemiyordu. İki haftada karamsar olunmasın. İbrahim Üzülmez bu işi kaldırır Allah’ın izni ile. Bundan önce de kaldırdı, bundan sonra da kaldırır. Takıma destek olun, bu futbola destek olun. Futbolumuzu ileri taşıyacak olan Çaykur Rizespor’a destek olun. Çaykur Rizespor doğru yoldadır. Çaykur Rizespor takımı bundan sonraki haftalarda da formasına armasına sahip çıkacaktır. Küçük detaylar Süper Lig’de çok önemli. Oyuncularıma güveniyorum. Gelecek haftalarda bireysel hatalardan arınmış oyuncularım Erzurumspor maçında çıkış yaparak camiayı güzel yerlere getirecektir" diye konuştu.

"Mevcut kadro içerisinde her oyuncu görev alacak"

Çaykur Rizespor’un oyuna girip canlılık katacak profiline ihtiyacı olduğuna vurgu yapan İbrahim Üzülmez, "Bu hafta takım içerisinde Fink’i kazandık. ilerleyen haftalarda farklı kazanacağımız oyuncular olacak. Kampa geç gelen arkadaşlar, uyum sorunu yaşayan arkadaşlar var. Mevcut kadro içerisinde her oyuncu görev alacak. Eksikliklerimiz var. Yönetim de kabul ediyor. Oyuncu almak için çalışılıyor. Kaliteli oyuncuyu aramıza katmak kolay değil. Uzun lig maratonuna baktığımız zaman kadro rekabetini artıracak, oyuna girip canlılık katacak oyuncu profiline ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Yeşil-mavili ekibin defans oyuncusu Matick Fink, ligin ilk iki haftasında takım olarak 5 puan kaybettiklerini, bunun kendilerini üzdüğünü söyledi.

İyi oyunlarını sonuca yansıtamadıklarının altını çizen Fink, "İyi oyunumuzun sonucu bu değildi. Genel anlamda iyi oyun sonrasında kaybedilen beş puan bizi üzdü. Erzurumspor maçını kazarak bir ivme yakalamak istiyoruz. Erzurumspor maçı öncesi de çok iyi çalışıyoruz. Sabırla yavaş yavaş alacağımız galibiyetlerle çok daha iyi konuma geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.