Çaykur Rizespor, Beşiktaş hazırlıklarına devam etti

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Petrucci formayı özlediğini ve takımın iyi şeyler yapabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Petrucci, “Formayı çok özlemiştim. Son dönemde gerek sakatlık, gerek başka sıkıntılardan dolayı fazla oynayamamıştım ama Konyaspor maçında kendimi çok iyi hissettim. Geçmiş problemler artık sadece geçmişte kaldı. Şimdilik sadece performansıma odaklandım. Umarım önümüzdeki maçlarda da süre alırım” dedi.

Okan Buruk'un Rizespor Teknik Direktörlüğüne başlamasıyla takımın pozitif bir enerjisi olduğunu dile getiren Petrucci, “Bir önceki hocamızla da çok iyi işler yapmıştık. Yeni hocamızla çalıyoruz. Okan hocamızın gelmesiyle birlikte taze bir enerji, pozitif bir enerji geldi. O yüzden güzel işler yapacağımıza düşünüyorum. Bu ligde zaten her takım, her takımı yenebilecek seviyeye geldi artık. Bizim takımımıza bakacak olursak tamamen odaklandığı vakit Rizespor'un yenemeyeceği bir kulüp olmadığını düşünüyorum. O yüzden bizim amacımız Beşiktaş maçına odaklanıp bu maçı kazanmak olacak” ifadelerini kullandı.