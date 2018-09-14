Çaykur Rizespor, Bursaspor maçını kazanıp, galibiyetle tanışmak istiyor

Çaykur Rizespor Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımı Bursaspor maçına hazırlayan Altyapı Sorumlusu Mehmet Ali Karaca, "İnşallah güzel bir skor alıp, 4 maçlık kazanamama serisine son vereceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 5. haftasında evinde karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasından sonra takımı çalıştıran Mehmet Ali Karaca İHA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Karaca, Bursaspor maçına iyi bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Pazar günü maçta inşallah güzel bir sonuç alırız. Taraftarımızın stadyumu dolduracağına inanıyorum. Dün antrenmana geldiler. En coşkulu antrenman dün oldu. Taraftarlarımızın desteği antrenmanın kalitesini de arttırdı. Oyuncularımı da daha arzulu gördüm. Biz iyi çalıştığımıza inanıyoruz. İnşallah güzel bir skor alıp, 4 maçlık kazanamama serisine son vereceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Çaykur Rizespor taraftarı geçtiğimiz gün antrenmanı izledi. Taraftarlar meşaleler yakarak takımlarına destek oldular.