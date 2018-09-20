Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor'un kaptanı Orhan Ovacıklı, kafalarının öne eğilecek bir durum olmadığının altını çizerek, morallerinin yerinde olduğunu belirtti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligde bu hafta oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Karaca yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ilk olarak ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Kuvvet çalışmalarının ardından yarım sahada dörtlü turnuva maçı yapıldı. Musa Çağıran, sakatlığı dolayısıyla takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan takım kaptanı Orhan Ovacıklı, kafalarının öne eğilecek bir durum olmadığının altını çizerek, morallerinin yerinde olduğunu belirtti. Genç oyuncu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Milli takım arasıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyorduk. Maç içerisinde oyunumuz çok kötü değildi. Mehmet Ali Karaca hocamız da bizi Bursaspor maçına iyi hazırlamıştı. Maç beklediğimiz gibi oldu ama sonucunda kazanmak istiyorduk. Olmadı, beraberlikle maçı bitirdik. Baktığınızda makas çok açılmamış üstteki takımlar ile alttaki takımlar birbirine yakınlar. Bu hafta da Malatya maçı var. Moralimiz yerinde, kafamızı öne eğecek bir şey yok. Oyun olarak kendimizi geliştiriyoruz. Bu hafta inşallah Malatya deplasmanında alacağımız galibiyetle, galibiyet hasretimize son vereceğiz. Taraftarımızın bu sezon çok iyi desteği var. Her maçımızda stadyum doldu. İnşallah önümüzdeki iç saha maçı olan Fenerbahçe maçını da kazanıp, taraftarlarımızın önünde de galip gelmeyi istiyoruz."

Antrenmanı Çaykur Rizespor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar izledi. Lösemi hastası genç İdris Karaali, tedavi amaçlı hastaneye gitmeden önce antrenmanı izledi. Karaali formasını oyunculara imzalattı.