Çaykur Rizespor Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında, deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Yeşil-mavili kafile Trabzon Havalimanı'ndan özel uçak ile Kayseri'ye hareket etti.

Maçın hakemi Fırat Aydınus

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Cumartesi günü B.B Kadir Has Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılığını ise Aleks Taşcıoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

28. randevu

Çaykur Rizespor ile Kayserispor 28. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım bugüne kadar lig ve özel müsabakalar toplamında 27 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Çaykur Rizespor sahadan 7 kere galip ayrılırken, 11 kez ise Kayserispor rakibini mağlup etti. 9 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Petrucci‘nin doğum günü kutlandı

Çaykur Rizespor takımının orta saha oyucusu Davide Petrucci'nin bugün doğum günüydü. Antrenman sahasında oyuncuya arkadaşları unlu sürpriz yaptı. Antrenmanın bitişi ile diğer oyuncular Petrucci'nin üstüne un döktü. Oyuncuya bir sürpriz de teknik kadrodan geldi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen sürprizde ise teknik adam Okan Buruk da vardı. Davide Petrucci pastasını futbolcu arkadaşları ve teknik ekip ile beraber kesti.

Öte yandan Çaykur Rizespor'un teknik adamı Okan Buruk hafta içerisinde yapmış olduğu açıklamada Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kayseri'den galip dönmek istediklerinin altını çizmişti.