Çaykur Rizespor Kulübü, yapımı devam eden altyapı tesisi inşaatının bir yıl erken tamamlanacağını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kulübü, Mart ayında inşaatına başladığı ve yaklaşık 25 Milyon TL’ye mal olacak olan alt yapı tesisleri çalışmalarına devam ediyor. İnşaatın yapımı ve takibi ile ilgilenen yönetici Celal Hop, tesisin beklenilen inşaat bitme süresinden bir yıl önce tamamlanacağını söyledi.

Yönetici Celal Hop konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu projenin hayata geçirilmesinde en büyük destekçimiz başkanımız Hasan Kemal Yardımcı’dır. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz de ona mahcup olmamak adına verimli bir biçimde çalışarak tesisin açılış tarihini öngörülen tarihten 1 yıl öncesine çekmeyi planlıyoruz” dedi.