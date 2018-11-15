Çaykur Rizespor Kulübü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü ile protokol imzaladı

Yeşil mavili ekibin alt yapı adına yapmış olduğu çalışmalar arasında yer alan projede, geçtiğimiz sene 56 okulda binlerce öğrenciye ulaşıldı ve proje sayesinde 110 öğrenci Çaykur Rizespor Kulübü'ne kazandırıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü, geçen yıl alınan verimli sonuçların ardından projenin bu yıl da hayata sokulması için çalışma başlatarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü arasında protokol imzaladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde gerçekleşen imza töreninde kulüp yöneticileri Serkan Karavin ve Sadullah Köse katıldı.

Törende açıklama yapan Çaykur Rizespor'un yöneticisi Serkan Karavin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz'ın projede büyük katkısı olduğunun altını çizdi. Karavin sözlerine şu şekilde devam etti:

“Geçtiğim günerde hayatını kaybeden İl Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Hamdi Yılmaz'ın bize çok büyük destekleri oldu. Bu projede emeği fazla. Kendisini tekrar rahmetle anıyoruz. Aynı zamanda Gençlik Spor Müdürümüz Müstafa Çelik bey de her zaman bizlere destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıl kulübümüz bu projeden oldukça faydalandı. Yaklaşık 110 minik öğrenciyi Rizespor bünyesine katarak lisanslarını çıkardık. Bu yıl daha da hedefimiz büyük. İnşallah birçok köye okula ulaşarak Rizespor'un geleceğini oluşturmak adına minik yıldızlarımızı bulup kadromuza katacağız.''