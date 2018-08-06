Çaykur Rizespor Kulübü’nden genç taraftarı için taziye mesajı

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’da Yeşil-Mavili renklere gönül veren Eren Başak (19), Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabaha karşı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yeşil-Mavili camia kaza haberiyle yasa boğulurken, Çaykur Rizespor Kulübü internet sitesinden taziye mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesaj şöyle: ‘’Tribünlerimizin sevilen simalarından; Selçuk Üniversitesi radyo-televizyon ve sinema bölümü öğrencisi, 19 yaşındaki Eren Başak’ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm taraftarımızın ve Rizespor camiasının başı sağ olsun.’’

Küçük yaşından itibaren Yeşil-Mavili renklere gönül veren, takımını deplasmanlar başta olmak üzere Rize’deki her maçta yalnız bırakmayan Eren, en son arkadaşlarıyla Cumartesi günü Çaykur Rizespor’un Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçında da tribündeki yerini almıştı.