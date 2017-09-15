Çaykur Rizespor’da altyapıya Altınordu modeli getiriliyor

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve Altınordu Başkanı Mehmet Emin Özkan’la birlikte Mehmet Cengiz Tesisleri’nde bir araya gelerek yeni yapılacak alt yapı tesisleri için fikir alış verişinde bulundular. Birlikte kameraların karşısına geçen Yardımcı ve Özkan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, tecrübelerini Rizespor Kulübü ile paylaşmaya geldiğini ifade ederek "Rizespor altyapısını gezdim, gördüm ve beğendim diyebilirim. Mevcut sahaların yönünü kuzey-güney yönüne çevirmek gerekiyor ve bu durum sonunda bir saha daha kazanılmış olacak. Ben Rize’nin geleceğini iyi görüyorum. Artık taşıma suyla değirmen dönmüyor. Her şeyi devletten beklemeyelim. Kulüpler mademki profesyonel o zaman bu işin üretim işine girmeliler. Üretimde ciddi bir iştir. Altyapı işi hobi filan değil. Türk futbolunun kurtulması, Avrupa’da boy göstermesi altyapıya verilen önemden geçer" dedi.

’’Milli takımda yabancı teknik adama sıcak bakmıyorum’’

"A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, bizim evlatlarıma soyunma odasında sözünü geçiremez" diyen Özkan, "Bunu ancak Türk olan biri yapar. Ben milli takımlarda yabancı teknik adam ismine sıcak bakmıyorum. Yarın Türkiye’nin oyun felsefesi olur o zaman gelsin derim size. Benim Avrupa’da örnek aldığım ilk kulüp Ajax olmuştu. Şimdi ise A. Bilbao takımını örnek aldım. Bilbao takımı bunu yapıyor. 3,5 milyon nüfusla yapıyor da biz neden yapmayalım? Çocuklara inanacağız ve sabırlı olacağız. Kısa vadeli değil, uzun vadeli yatırım gerekiyor. Skor odaklı altyapı olmaz. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. Türkiye’de spor kültürü tam oturmadı. Çünkü anne, baba spor yapmıyor. Avrupa’da tüm okulların mecburi dersi spor. Bizde ise seçmeli ders konumunda. Avrupa’da çocuklar 6-7 yaşına gelene kadar jimnastik veya yüzme sporu yapıyor. Bizde öyle bir şey yok. Kısaca Türkiye’de spor kültürü tam olarak oturmadı” ifadesini kullandı.

”Altyapı hamlesi şampiyonluk kadar önemli”

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı da Altınordu Başkanı Mehmet Özkan’a teşekkür ederek ”Beni kırmadı, Rize’ye geldi. Kendisi ile eski bir dostluğumuz var. İşbirliği için olabilecek imkanları burada değerlendirdik. Altyapıda bir hamlemiz olacak. Bu yolda rol modelimiz Altınordu kulübü olacak. Artık öz kaynağa dönmemiz gerekiyor. Geçen hafta Altınordu tesislerini görme şansım oldu. Rizespor’un altyapı hamlesini şampiyonluk kadar istiyorum. Arkamızda iyi bir rüzgar var. Bu hamleyi Sayın Başkan Özkan ile yapacağız. Çok iyi bir işbirliği olacak” diye konuştu.