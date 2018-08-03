Çaykur Rizespor’da hazırlıklar sürüyor

Mehmet Cengiz Tesislerinde sabah antrenmanı ile güne başlayan Karadeniz ekibinin kalecisi Samir Ujkani ve orta saha oyuncusu Çınar Tarhan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sezona iyi başlayıp, ligi iyi getirmek istediklerini ifade eden orta saha oyuncusu Çınar Tarhan, kamp dönemlerinde takım olarak iyi çalıştıklarını ifade etti. Çınar sözlerine şu şekilde devam etti;

"Her şey istediğim gibi gitti. Önceki takımımda şampiyonluktan sonra transfer konusunda ben Rize’yi seçtim. En uygun olarak Rize’yi gördüm. Ortam çok güzel, inşallah haksız çıkmam bundan. Doğru seçim yaptığıma eminim. Başkanımızın gençlere olan önemini bildiğim için de burayı tercih ettim. Süper Lig’de önümüzdeki senelerin kalıcı kadrosunu kurmak istiyoruz. Bende bunları göz önünde bulundurarak buraya geldim. Rize, Erzurum ve Slovenya kamplarında gerçekten çok sıkı çalıştık. Benim içinde güzel geçti. İnşallah sezona iyi başlayıp iyi getirmek istiyoruz"

Ujkani, taraftar önüne çıkmak için sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Rize’de olduğu için mutlu olduğunu belirten Ujkani, "Çaykur Rizespor’u seçtim, çünkü kulüp hakkında biraz bilgi almıştım. Aynı zamanda milli takım arkadaşım Vedat Muriç burada oynuyor. Muriç de Çaykur Rizespor hakkında bana çok güzel şeyler söyledi. O yüzden benim tercihim bu yönde oldu. Benim için öncelikli olarak takımın bir şekilde kazanmasıdır. Takımın bir şekilde kendini güvende hissedip kendini iyi bir konumda bulmasıdır. Rize’de olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben Kosovalı olduğum için iki ülke kültür anlamında çok yakın bir birine. Kardeş gibiyiz burada. Kendimi o yüzden evimde gibi hissediyorum. Rize’ye daha önce hiç gelmemiştim. Buradaki doğayı çok sevdim. Taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’ye milli takımla gelmiştim, taraftarların ne derece futbola bağlı olduklarını biliyorum’’ dedi.