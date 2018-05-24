Çaykur Rizespor’da Hikmet Karaman döneminin hesapları incelenecek

Bunun üzerine Çaykur Rizespor kulüp yönetimi de Karaman döneminin hesaplarını incelemeye aldı.

Bu yıl Spor Toto Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor’da yönetim, eski teknik direktör Hikmen Karaman’ın alacaklarından dolayı Rizespor hakkında ikinci kez icra takibi başlatmasının ardından harekete geçti. Çaykur Rizespor yönetimi, Karaman’ın görev yaptığı 3 yıllık süre içerisindeki hesaplarını incelemeye aldı.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 26 Ocak tarihinde Hikmet Karaman’a 3 milyon 496 bin Dolar ödeme yaptıklarını ve Çaykur Rizespor’un kalan ödemeyi de mutlaka yapacağını söyledi. Bu duruma üzüldüklerini dile getiren Bakır, "Hikmet Karaman ilimizde görev yaptığı için bize cevap vereceğini düşünürken haciz dosyasıyla karşılaştık. Biz üzüldük. Avukatımızla beraber bir çalışma yaptık ve neticesinde yapılan sözleşmede bulunmayan 329 bin TL eşi ve çocuklarının bilet, tatil, uçak masrafları, sportif malzeme için 86 bin TL’lik ödeme yapıldığını gördük. Yine sözleşmede olmayan, bilerek ve bilmeyerek 50 bin Euro çeyrek ve yarı finalde mükerrer ödeme gerçekleştirildiğini, toplamda 225 bin Dolar bir fazla ödemenin yapıldığını gördük. Bu konuda konuşmak için kendisine yeniden yazılı bir mektup gönderdik. Avukatlar üzerinden yürütülen çalışmalarda yurt dışında olduğu, dönüşte görüşebileceklerini söylediler. Karaman’a seslenmek istiyoruz. Biz size defalarca çağrıda bulunduk. Bunu yaptığımızda çeklerin vadesi de gelmemişti. Fazla ödenen rakamı düşerek biz bir girişimde bulunarak müzakereyi başlatmak istedik ama TFF’den bize icra göndermiştir. Bu yapılan yanlış ödemeler sonrasında geçmiş üç yılın hesaplarını incelemeye aldık. Başkanımızın talimatıyla bu çalışmalar başlatıldı ve sürüyor. Başkanımız, ‘Bu vebalin altında kalamayız’ diyerek bu çalışmaları yakından takip ediyor” ifadelerini kullandı.