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06 Temmuz 2018 22:47

Çaykur Rizespor’da Leonard Kweuke belirsizliği sona eriyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Leonard Kweuke hakkındaki belirsizliğin önümüzdeki hafta yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından neticeye ulaşacağını açıkladı.

Çaykur Rizespor’da Leonard Kweuke belirsizliği sona eriyor

06 Temmuz 2018 22:47


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Kweuke’nin sezon öncesi Rize’deki bir hastanede bir dizi teste tabi tutulduğu ve testlere önümüzdeki hafta İstanbul’da devam edileceği belirtildi.


Kulüpten yapılan yazılı açıklama şöyle:


"Kulübümüz futbolcusu Leonard Kweuke; 2018/2019 futbol sezonu öncesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir dizi teste tabi tutulmuştur. Uzman bir ekip tarafından yapılan bu kontrollerden alınan rapora istinaden daha kapsamlı testlere ihtiyaç duyulmuştur. Çaykur Rizespor Kulübü sağlık ekibi eşliğinde, önümüzdeki hafta İstanbul’da devam edilecek kontrollerin ardından alınacak kesin netice kamuoyu ile paylaşılacaktır."




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