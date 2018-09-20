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Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi başlıyor

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik adam Okan buruk ile görüşme gerçekleştirdi.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik adam İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmak istemesinin ardından yeni teknik adam arayışlarını netleştirmeye başladı. Sosyal medyaya düşen fotoğrafta Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik adam Okan Buruk ve Çaykur Rizespor A.Ş'nin Başkan Yardımcısı Ali Zeki Saruhan kadrajda yer aldı.


Çaykur Rizespor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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