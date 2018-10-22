Çaykur Rizespor'dan maç sonu olaylarıyla ilgili açıklama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kulübü'nün Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, dün oynanan Atiker Konyaspor maçı sonrasında çıkan olaylar sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu. Açıklamada Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'ın yanı sıra futbol şube sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu, taraftardan sorumlu yönetici İbrahim Tali ve stadyumdan sorumlu yönetici Sedat Abanoz da katıldı.

Bakır, Uğur Demirok'un şehirlerin arasını açma konusunda yanlış bir yaptırımının olduğunu belirtti. Bakır sözlerine şu şekilde devam etti:

"Atiker Konyaspor Kulübü, Çaykur Rizespor ile ilgili bağları iyi olan bir kulüp. Konyaspor camiası bizim zor zamanlarımızda destekçimiz olan bir camia. Dün oynana maçta 75. dakikadan sonra tribünlerde hareketlilik başladı. Konyaspor ve Çaykur Rizespor taraftarları maç öncesi dostluk mesajları verdiler. 75. dakikaya kadar hiçbir sıkıntısı olmayan Çaykur Rizespor taraftarının, o dakikadan sonra ciddi bir tepki verdiklerini gördük. Maç sonucu baktık ki o dakikada tribünlerimizin öfkelenmesini sağlandı. O dakikada Uğur, elini edep yerlerine uzanır bir şekilde olunca taraftarlarımız buna tepki verdiler. Maç bitince uğur hala yetinmeden formasını çıkartarak, taraftara doğru gösteri. Bizim Konyaspor formasıyla hiçbir sorunumuz yok. Uğur'un bu hamlesi bardağı taşıyan son damla oldu. Çaykur Rizespor taraftarlarının futboldaki centilmenliği kayıtlara geçmiştir. Uğur, şehirlerin arasını açma konusunda çok yanlış bir yaptırımda bulundu. Keşke var sistemi orada devreye girmiş olsaydı ve o hareketi sıcağı sıcağına görme şansımız olsaydı. Bir kez daha soruyoruz, 11'de maça başlayan bir oyuncuya neden 75. Dakikaya kadar tepki gösterilmezken o dakikadan sonra gösterildi? Uğurun yaptığı bu hareketlerin Konya'ya mahal edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz."

Bakır, söz konusu görüntüleri toplantı öncesi basın mensuplarına izletti.