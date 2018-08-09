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09 Ağustos 2018 14:02

Çaykur Rizespor’dan taraftarı ısıtan adım

Çaykur Didi Stadyumunda yeni sezon öncesi tadilat ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çaykur Rizespor’dan taraftarı ısıtan adım

09 Ağustos 2018 14:02


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un stadyumdan sorumlu yöneticisi Sedat Abanoz, Çaykur Didi Stadyumunda gazetecilerle bir araya geldi. Abanoz yaptığı açıklamada stadyumun koltuklarının tamamında değişim sürecine girdiklerini ve Kasımpaşa maçına kadar bin adet koltuğun değişeceğini belirtti.


Stadyumdaki çalışmaların devam ettiğini ifade eden Abanoz, "Stadyumda hazırlıklarımız son hızda devam ediyor. Son derece profesyonel bir ekip ile çalışmalarımız sürüyor. Çimlerimizin bakımını yaptık. Çim bakımımızı tamamen kendimiz yapıyoruz. Koltuk yenileme çalışmalarımız da başladı. Kasımpaşa maçına kadar bin adet yeni koltuğumuzu yerleştirmiş olacağız. Taraftarlarımızın soğuk havalara karşı önlem alınması için talepleri vardı. Stadyumun çevresindeki rüzgar alan kısımları da hava perdeleriyle kapatmış bulunuyoruz. Taraftarlarımızı en güzel şekilde ağırlamanın çabası içerisindeyiz. Biz her maça 15 bin 500 seyirci gelecekmiş gibi hazırız. İnşallah taraftarımızı bu kış ayında üşütmeyeceğiz, maçlarımızı sıcak bir ortamda izleyeceğiz’’ şeklinde konuştu.




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