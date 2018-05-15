ÇAYKUR’da çalışmak üzere engelli ve hükümlüler için kura çekildi

Rize Kapalı Spor Salonu’ndaki kura çekimi Rize 1. Noteri Hakan Çoğalan gözetiminde gerçekleşirken, kurada 802 kişinin yazılı olduğu numaralar vatandaşların gözü önünde önce siyah bir bezin üzerine döküldü. Daha sonra siyah bezin üzerinde bulunan numaralar kuranın çekileceği torbaya aktarıldı. Daha sonra Çoğalan tarafında üzerinde numaraların yer aldığı kağıtlar torbanın içerisinden çekilerek yüksek sesle okundu. Kuraları beklemek için tribünlerde bulunan vatandaşlar ise pür dikkat kura çekimini izledi. Kura çekimi sonrası engelli ve hükümlü toplam 57 kişiye iş imkanı sağlandı.

İş başvurusu yapan engelli ve eski hükümlüler kura çekimine saatler kala kapalı spor salonuna gelerek yerlerini aldı. Rize Yeni Şehir Spor Salonunda gerçekleşen kura ile Rize’de 32 engelli, 10 eski hükümlü, Trabzon’da 5 engelli, 5 eski hükümlü, Artvin’de 2 eski hükümlü, Giresun’da ise 3 engelli olmak üzere toplamda 40 engelli ve 17 eski hükümlü işe girmeye hak kazandı.